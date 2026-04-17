Политолог ответил, чем обернется новая операция США против Ирана

Новая операция США против Ирана может лишь усугубить энергетический кризис на глобальном уровне, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, американцы стремятся выправить свою репутацию после неудачи в первой попытке свергнуть иранское правительство.

Пит Хегсет (министр войны США. — NEWS.ru) расписывается в собственной некомпетентности. Его 38-дневная кампания «Эпическая ярость» закончилась де-факто провалом: не удалось ни устроить смену режима в Иране, ни уничтожить военный потенциал в Исламской Республике, ни добиться разблокирования Ормузского пролива. Поэтому теперь они отчаянно пытаются спасти лицо, сделать хорошую мину при плохой игре и утверждают, что у них новая стадия — операция под названием «Экономическая ярость». Все это может привести к дальнейшему росту цен на топливо во всем мире, в том числе внутреннем рынке Штатов, а это уже напрямую бьет по рейтингам [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) в преддверии выборов в конгресс, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что в рамках новой операции американцы планируют блокировать Ормузский пролив с противоположной стороны, чтобы затруднить проход иранских танкеров, главным образом в порты Китая, Индии и Пакистана. Однако, по словам политолога, перспективы этой морской кампании не слишком велики, так как военные ресурсы США уже истощены.

Поступают новости о том, как недовольны и возмущены американские моряки на кораблях, курсирующих вокруг Аравийского полуострова, ведь им уже даже провизии не хватает. Операция была очень плохо запланирована. Это, конечно, во многом свидетельство того, что другие средства давления на Тегеран уже не работают, поэтому приходится действовать таким образом. Очевидно, что какое-то время эта морская блокада и операция «Экономическая ярость» будут продолжаться. Сейчас это, вероятно, единственный рычаг, который еще остался у американцев в контексте Ирана, — резюмировал Дудаков.

Ранее Хегсет заявил, что Вашингтон, помимо морской блокады, начинает кампанию максимального экономического давления на Иран. По его словам, если Тегеран примет «неправильное решение», то столкнется с ударами по своей инфраструктуре и энергетическим объектам.