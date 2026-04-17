Эндокринолог ответила, кому показана бариатрическая операция

Пациенты с индексом массы тела более 35 или 40, что соответствует показателям ожирения, смогут претендовать на предоставление бариатрической операции по ОМС, рассказала 360.ru врач-эндокринолог Наталья Петрова. Она отметила, что такое вмешательство признано эффективным.

Бариатрическая хирургия — один из наиболее эффективных методов лечения тяжелого ожирения. Она обеспечивает снижение 50–80% избыточной массы тела, а ремиссия сахарного диабета второго типа достигается примерно в 60–80% случаев в зависимости от метода, — рассказала Петрова.

Эндокринолог подчеркнула, что спрос на такие операции растет. По ее словам, в 2020–2024 годах в России было выполнено более 36 тысяч вмешательств.

Ранее профессор Алла Погожева рассказала, что около трети смертей в России связаны с состояниями, вызванными лишним весом. По ее словам, к таким болезням можно отнести диабет II типа, атеросклероз, артериальную гипертонию, остеопороз, подагру и рак.