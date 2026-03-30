Профессор ответила, сколько россиян умирают из-за лишнего веса Профессор Погожева: около трети смертей россиян связаны с лишним весом

Около трети смертей в России связаны с состояниями, вызванными лишним весом, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева. По ее словам, к таким болезням можно отнести диабет второго типа, атеросклероз, артериальную гипертонию, остеопороз, подагру и рак.

Считают, что к 2050 году страдать от болезней, связанных с ожирением и избыточным весом, будет 60% взрослого населения планеты. В первую очередь это сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака, — рассказала Погожева.

Профессор подчеркнула, что от 30-65% случаев набора лишнего веса происходят вследствие проблем с питанием. По ее словам, важными факторами набора веса также являются негативная внешняя среда, генетика и травмы.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что для профилактики ожирения и диабета нужно придерживаться конкретного режима питания. Он включает в себя четыре приема пищи: завтрак, обед, полдник и ужин.