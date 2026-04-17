В ООН оценили правовые основания для введения пошлин в Ормузском проливе Генсек морской организации ООН раскритиковал идею пошлин в Ормузском проливе

Для введения пошлин за проход через Ормузский пролив нет никаких законных оснований, заявил генсек Международной морской организации (специализированное учреждение ООН) Арсенио Домингес. Он подчеркнул, что право на свободу судоходства не подлежит обсуждению, передает газета El Pais.

Право на свободу судоходства в проливах не подлежит обсуждению и не является предметом переговоров. Нет никаких законных оснований для введения сборов в проливе, — отметил Домингес.

Он также добавил, что установление дополнительного коридора отдельным государством противоречит нормам международного морского права. По его словам, Иран имеет полное право выдвинуть такое предложение и обосновать его необходимость, но инициатива должна исходить также и от Омана, как того требуют международные нормы.

Ранее парламент Ирана оценил потенциальные доходы от контроля над Ормузским проливом в диапазоне от $10 млрд до $15 млрд. При этом Тегеран рассматривает себя как регулятора судоходства, а не как сторону, создающую препятствия или давление.