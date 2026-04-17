17 апреля 2026 в 12:54

В ООН оценили правовые основания для введения пошлин в Ормузском проливе

Генсек морской организации ООН раскритиковал идею пошлин в Ормузском проливе

Ормузский пролив Фото: Ali Mohammadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Для введения пошлин за проход через Ормузский пролив нет никаких законных оснований, заявил генсек Международной морской организации (специализированное учреждение ООН) Арсенио Домингес. Он подчеркнул, что право на свободу судоходства не подлежит обсуждению, передает газета El Pais.

Право на свободу судоходства в проливах не подлежит обсуждению и не является предметом переговоров. Нет никаких законных оснований для введения сборов в проливе, — отметил Домингес.

Он также добавил, что установление дополнительного коридора отдельным государством противоречит нормам международного морского права. По его словам, Иран имеет полное право выдвинуть такое предложение и обосновать его необходимость, но инициатива должна исходить также и от Омана, как того требуют международные нормы.

Ранее парламент Ирана оценил потенциальные доходы от контроля над Ормузским проливом в диапазоне от $10 млрд до $15 млрд. При этом Тегеран рассматривает себя как регулятора судоходства, а не как сторону, создающую препятствия или давление.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инженеру РЖД предъявили обвинение по делу о сходе вагонов под Ульяновском
Мурашко призвал каждого третьего россиянина сдать тест на ВИЧ
Россиянам рассказали, как реформа налогов повлияла на музыкальную индустрию
Экс-футболист ЦСКА раскрыл, попадет ли «Балтика» в тройку призеров РПЛ
Голикова указала на проблему с врачами и медперсоналом в России
Гаджиев: армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом
Командование ВСУ заставило солдат биться за Зыбино с «пустыми магазинами»
Генерал заявил, что конфликт на Украине может закончиться в течение месяца
Названа «вторая крупная ошибка», к которой подстрекают Трампа
«Не трещина, но пропасть»: Пушков указал на точку разрыва у Франции и США
В Кузбассе задержали трех человек, выдававших себя за полицейских
«Мы загоним в каменный век»: Пушков напомнил о целях Трампа в Иране
На Запорожской АЭС раскрыли причину ночного блэкаута
Экс-принца попросили отказаться от звания почетного гражданина Лондона
«Силы не равны»: Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»
Президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026
Офтальмолог дала простые советы, как сохранить здоровье глаз
Черниговская ТЭЦ экстренно прекратила работу
В MAX сообщили о взрывном росте активности пользователей
Магнитные бури сегодня, 17 апреля: что завтра, головные боли, давление
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

