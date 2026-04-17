17 апреля 2026 в 12:53

ОПГ с несовершеннолетними зарабатывала на близких погибших бойцов СВО

В Сибири задержали аферистов, забиравших деньги у семей умерших бойцов СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сотрудники ФСБ при поддержке новосибирских полицейских задержали участников преступной группы, которые обманывали родственников погибших участников СВО, передает РБК. В марте мошенники получили информацию о выплате жительнице Чановского района Новосибирской области, которая была матерью погибшего, и связались с жертвой.

Представляясь работниками военных, финансовых и других государственных организаций, склонили потерпевшую к обналичиванию денежных средств. При передаче 3 млн рублей задержан один из участников преступной группы, выполнявший роль курьера, — сообщила представитель областного УФСБ Ирина Зеброва.

Позже силовики вышли на остальных подозреваемых: ими оказались жители Омска в возрасте от 17 до 22 лет. В ведомстве добавили, что деньги делили в зависимости от роли каждого.

Ранее мошенники начали использовать мессенджеры для рассылки сообщений от имени знакомых с просьбой поддержать детей в конкурсах рисунков. К сообщениям они прикрепляют фальшивые ссылки, которые маскируются под страницы для голосования. Однако ссылка оказывается фишинговой: перейдя по ней, жертва может случайно скачать вредоносное ПО.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ остались без боеприпасов в преддверии битвы за Зыбино
Генерал заявил, что конфликт на Украине может закончиться в течение месяца
Названа «вторая крупная ошибка», к которой подстрекают Трампа
«Не трещина, но пропасть»: Пушков указал на точку разрыва у Франции и США
В Кузбассе задержали трех человек, выдававших себя за полицейских
«Мы загоним в каменный век»: Пушков напомнил о целях Трампа в Иране
На Запорожской АЭС раскрыли причину ночного блэкаута
Экс-принца попросили отказаться от звания почетного гражданина Лондона
«Силы не равны»: Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»
Президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026
Офтальмолог дала простые советы, как сохранить здоровье глаз
Черниговская ТЭЦ экстренно прекратила работу
В MAX сообщили о взрывном росте активности пользователей
Магнитные бури сегодня, 17 апреля: что завтра, головные боли, давление
«Двое суток в блэкауте»: Яшина об обстановке на ЗАЭС и в Энергодаре
В США рассказали о пропаже ученых, изучавших НЛО и ядерную физику
В ООН оценили правовые основания для введения пошлин в Ормузском проливе
Мурашко привел данные по курению и употреблению алкоголя в России
ОПГ с несовершеннолетними зарабатывала на близких погибших бойцов СВО
В Госдуме объяснили, как будет работать больничный для самозанятых
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
