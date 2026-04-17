ОПГ с несовершеннолетними зарабатывала на близких погибших бойцов СВО

Сотрудники ФСБ при поддержке новосибирских полицейских задержали участников преступной группы, которые обманывали родственников погибших участников СВО, передает РБК. В марте мошенники получили информацию о выплате жительнице Чановского района Новосибирской области, которая была матерью погибшего, и связались с жертвой.

Представляясь работниками военных, финансовых и других государственных организаций, склонили потерпевшую к обналичиванию денежных средств. При передаче 3 млн рублей задержан один из участников преступной группы, выполнявший роль курьера , — сообщила представитель областного УФСБ Ирина Зеброва.

Позже силовики вышли на остальных подозреваемых: ими оказались жители Омска в возрасте от 17 до 22 лет. В ведомстве добавили, что деньги делили в зависимости от роли каждого.

Ранее мошенники начали использовать мессенджеры для рассылки сообщений от имени знакомых с просьбой поддержать детей в конкурсах рисунков. К сообщениям они прикрепляют фальшивые ссылки, которые маскируются под страницы для голосования. Однако ссылка оказывается фишинговой: перейдя по ней, жертва может случайно скачать вредоносное ПО.