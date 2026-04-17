17 апреля 2026 в 12:45

Отель «Имеретинский» вернулся к законному владельцу

Суд вернул «РогСибАлу» отель «Имеретинский» в Сочи

Гостиничный комплекс «Имеретинский» в Сочи возвращен по решению суда компании «РогСибАл» и планирует открыться во втором квартале 2026 года, передает РБК со ссылкой на отчетность ООО «Имеретинская Ривьера». В документе также уточняется, что позднее будет заключен договор на управление обществом.

«РогСибАл» строила апартаменты для спортсменов к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Позже эту деревню превратили в курортный район «Имеретинский» из четырех кварталов. Отель на 196 номеров и 1,1 тыс. апартаментов находится на федеральной территории «Сириус».

В 2022 году компания потеряла комплекс. Администрация «Сириуса» добилась в суде расторжения договоров аренды земли. Суд решил, что 30 участков площадью более 13,8 га используются не по назначению. Отель долго не принимал туристов, кроме тех, у кого были долгосрочные договоры аренды.

Однако в июле 2024 года Хамовнический суд Москвы восстановил права собственности «РогСибАла». В марте 2026 года апелляция оставила это решение без изменений, поэтому отель окончательно вернулся к владельцу.

Ранее компания «Российские железные дороги» выставила на продажу комплекс зданий Рижского вокзала на онлайн-платформе «Авито» за 4 млрд рублей. К приобретению предлагаются сразу несколько объектов недвижимости.

