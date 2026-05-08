Россия требует от ФРГ официально признать преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью Berliner Zeitung. Дипломат подчеркнул, что российская сторона не допустит искажения решающей роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма.

Это была война с четкой целью нацистов — уничтожить население страны. Поэтому мы говорим, что преступления Третьего рейха равносильны геноциду. Мы требуем, чтобы этот геноцид был официально признан и Федеративной Республикой [Германия], — сказал он.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в ходе выступления заявил, что Москва фиксирует тревожные изменения в позиции Берлина по оценке исторических событий. Дипломат подчеркнул, что ФРГ приобретает черты, потенциально опасные для России.

Кроме того, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что вину за геноцид советских граждан в ходе Великой Отечественной войны разделяет большинство европейских государств. По словам парламентария, против СССР сражались не только гитлеровская Германия, но также Финляндия, Венгрия, Словакия, Румыния и ряд других стран.