08 мая 2026 в 11:32

Россия предъявила Германии одно требование перед Днем Победы

Посол Нечаев: Россия требует от ФРГ признать преступления нацистов геноцидом

Сергей Нечаев Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
Россия требует от ФРГ официально признать преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью Berliner Zeitung. Дипломат подчеркнул, что российская сторона не допустит искажения решающей роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма.

Это была война с четкой целью нацистов — уничтожить население страны. Поэтому мы говорим, что преступления Третьего рейха равносильны геноциду. Мы требуем, чтобы этот геноцид был официально признан и Федеративной Республикой [Германия], — сказал он.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский в ходе выступления заявил, что Москва фиксирует тревожные изменения в позиции Берлина по оценке исторических событий. Дипломат подчеркнул, что ФРГ приобретает черты, потенциально опасные для России.

Кроме того, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что вину за геноцид советских граждан в ходе Великой Отечественной войны разделяет большинство европейских государств. По словам парламентария, против СССР сражались не только гитлеровская Германия, но также Финляндия, Венгрия, Словакия, Румыния и ряд других стран.

