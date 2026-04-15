«Руки в крови»: в ГД раскрыли, кто виноват в геноциде советского народа

«Руки в крови»: в ГД раскрыли, кто виноват в геноциде советского народа Депутат Афонин: большая часть Европы виновата в геноциде советского народа

Ответственность за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны несет большая часть стран Европы, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Афонин. Он напомнил, что против СССР воевала не только Германия, но и Финляндия, Венгрия, Словакия, Румыния и прочие страны.

Добровольцы из Франции, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Дании, Испании и других стран в большом количестве служили в вермахте и частях СС. Они рассчитывали, что нацисты зачтут им участие в уничтожении советских людей и это поможет им успешно делать карьеру в подмятой Гитлером Европе. То есть почти у всей Европы руки в нашей крови, — подчеркнул парламентарий.

Депутат обратил внимание, что ни одно европейское государство факт геноцида не признает. По мнению Афонина, европейцам это просто невыгодно.

Они с помощью украинских нацистов ведут против России гибридную войну, а в качестве пропагандистского обеспечения этой войны демонизируют нашу страну, изображают нас вечной страшной угрозой Европе, — объяснил собеседник.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов объяснил, возможно ли проведение международного трибунала по преступлениям военного и политического руководства Украины. По его словам, такой суд встретил бы противодействие со стороны Европы.