Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 16:25

В СВОП объяснили, возможен ли международный трибунал по Украине

Член СВОП Климов: проведение трибунала по Украине затруднено из-за позиции ЕС

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Проведение международного трибунала по преступлениям руководства Украины вряд ли возможно, сказал NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, такому суду помешает позиция европейских стран.

55 государств, которые ведут сегодня агрессивную политику в отношении России, в том числе на поле боя, никакого суда не признают. И ни одна международная площадка из ныне существующих не возьмет на себя смелость поднять вопрос о проведении международного трибунала по Украине, — считает эксперт.

Климов отметил, что Россия сама в состоянии судить всех, кто обвиняется в преступлениях — как военных, так и против человечности. И законодательство, и судебная система РФ самодостаточны и цивилизованны, подчеркнул он.

Идея нового трибунала звучит красиво, но с точки зрения практического политико-правового воплощения могут быть большие трудности. Поэтому главное сейчас — решать задачи СВО, заводить уголовные дела на кого положено и двигаться в этом направлении профессионально и последовательно, — добавил собеседник.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за отрицание геноцида советского народа, а также осквернение захоронений жертв геноцида. Согласно закону, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Европа
Россия
Украина
геноцид
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
В СВОП объяснили, возможен ли международный трибунал по Украине
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.