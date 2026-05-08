Лавров уличил Запад в невежестве перед Днем Победы Лавров: страны Запада не так свято чтят итоги Великой Отечественной войны

Страны Запада не относятся со святостью к итогам боевого братства с СССР, сложившимся в годы Великой Отечественной войны, заявил на возложении венков к мемориальным доскам в здании МИД РФ глава ведомства Сергей Лавров. По его словам, изначально закладывались основы для мирного существования на Земле.

Наши западные коллеги не так свято чтут итоги нашего боевого братства, которые, казалось бы, заложили основы длительного мирного развития всего человечества, — сказал Лавров.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что западный мир, как и в годы ВОВ, ожесточен и стремится увидеть Россию на коленях. При этом она подчеркнула, что справедливость остается на стороне РФ.

Между тем представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Бельгия, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и другие государства способствовали нацистскому режиму. По ее словам, отдельные добровольцы из Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехии также присягнули на верность Адольфу Гитлеру.