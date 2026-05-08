Врач назвала простые правила профилактики инфаркта

Простые правила помогают предотвратить инфаркт миокарда, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-валеолог, терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, к ним относятся пешие прогулки и правильное питание. Сбалансированный рацион подразумевает натуральную пищу без избытка соли и жиров.

Полчаса умеренно быстрой ходьбы, не совсем расслабленной, но и не до того, чтобы сбиваться с дыхания, прогулки 150 минут в неделю — это тоже хороший способ избежать инфаркта миокарда. Пища должна быть разнообразной, натуральной, без избытка калорий и без избытка жирного, жареного, копченого и соленого, — сказала Чернышова.

Врач добавила, что необходимо уменьшить количество полуфабрикатов в пользу домашней еды. Кроме того, важную роль играет налаживание режима работы и сна.

Ранее сообщалось, что президент медиахолдинга «Красная звезда» телеведущий, журналист Алексей Пиманов умер 23 апреля от острого инфаркта. Для близких, друзей и коллег его внезапный уход стал потрясением. Пиманов никогда не жаловался на здоровье, занимался спортом и не имел вредных привычек.