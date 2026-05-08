Россиянам дали советы, как выбрать подходящую модель велосипеда

Перед тем как приобретать велосипед, следует определиться, для чего именно нужно средство передвижения, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на экспертов «Авито». Специалисты отметили, что для езды по скверам и улицам подойдут городские модели.
Для поездок по грунтовым дорогам, паркам и неровному покрытию лучше купить горный велосипед, посоветовали эксперты. Профессиональным спортсменам и тем, кто хочет начать участвовать в веломарафонах, следует отдать предпочтение шоссейным вариантам.
Россиянам также напомнили, что при покупке велосипеда важно учитывать размер рамы — он должен зависеть от роста человека. Например, при 170–180 сантиметрах подойдет конструкция в 17–18 дюймов. Помимо этого, нужно обращать внимание на другие технические параметры, в том числе размер колес.
Ранее девелопер Антон Винер заявил, что занятия спортом на свежем воздухе вместо посещения фитнес-клуба помогут сэкономить более 100 тыс. рублей в год. По его словам, уже около трети москвичей делают выбор в пользу уличных пробежек и езды на велосипеде.