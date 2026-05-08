08 мая 2026 в 11:30

Минтранс подключил РЖД к перевозке пассажиров отмененных рейсов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Авиаперевозчикам поручили совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией организовать перевозку пассажиров отмененных рейсов поездами и автобусами, сообщили в Минтрансе России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Андрей Никитин.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 14 тыс. пассажиров ожидают вылета из южных аэропортов России, которые приостановили работу. Там отметили, что по состоянию на 8 мая в авиагаванях задержаны и отменены более 80 рейсов. Самая сложная ситуация наблюдается в Сочи. Там ограничения накладываются на масштабные сбои в расписании, которые наблюдаются последние двое суток.

До этого стало известно, что на юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии в период перемирия. Причиной стал беспилотник ВСУ, попавший в в административное здание аэронавигации.

