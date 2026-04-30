День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 13:54

Стало известно, когда могут возобновить авиарейсы в ОАЭ

Никитин: рейсы российских авиакомпаний в ОАЭ могут возобновить в ближайшее время

Подписывайтесь на нас в MAX

Рейсы российских авиакомпаний в Объединенные Арабские Эмираты могут возобновить в ближайшее время, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас профильные ведомства обеих стран активно обсуждают этот вопрос.

По Эмиратам, я думаю, в ближайшее время такие решения возможны. <…> Если такое решение будет, оно (возобновление рейсов. — NEWS.ru) быстро произойдет, — сказал Никитин.

Он отметил, что Росавиация регулярно контактирует с авиационными властями ОАЭ. Рейсы начнут выполняться в скором времени после принятия решения о полетах.

На прошлой неделе стало известно, что Кувейт открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации впервые за 55 дней. Полеты будут осуществляться лишь после согласования с управлением гражданской авиации страны. В ином случае рейс не пропустят.

До этого стало известно, что воздушное пространство Ирана продолжает оставаться закрытым для полетов российских авиакомпаний до 15 мая. В в пресс-службе Росавиации уточнили, что специалисты продолжают тщательно анализировать и отслеживать обстановку с безопасностью полетов в Ближневосточном регионе.

Власть
Минтранс
Андрей Никитин
авиарейсы
ОАЭ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.