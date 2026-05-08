В Бурятии появился новый мемориал в память о военных

В Бурятии на территории 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады появился новый мемориальный комплекс, сообщает «МК в Бурятии». Он установлен в память о военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

Как пишет издание, на территории комплекса установили монолитный камень, символизирующий стойкость и мужество десантников. Кроме того, там появились бюсты Героев России — гвардии подполковника Дениса Сорокина и старшего лейтенанта Александра Попова. Церемонию посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Пока мы помним своих героев, пока храним свою историю — у нас есть будущее, — отметил Цыденов.

Ранее сообщалось, что почти все жители России (93%) празднуют День Победы и чтут память о Великой Отечественной войне. Большинство россиян 9 мая смотрят парад или военные фильмы.

