В Бурятии появился новый мемориал в память о военных

В Бурятии на территории 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады появился новый мемориальный комплекс, сообщает «МК в Бурятии». Он установлен в память о военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

Как пишет издание, на территории комплекса установили монолитный камень, символизирующий стойкость и мужество десантников. Кроме того, там появились бюсты Героев России — гвардии подполковника Дениса Сорокина и старшего лейтенанта Александра Попова. Церемонию посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Пока мы помним своих героев, пока храним свою историю — у нас есть будущее, — отметил Цыденов.

