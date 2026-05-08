Для достижения успеха канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует действовать противоположно текущему курсу, заявил в Х глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Также он отметил, что у канцлера «еще есть шанс не повторить судьбу» премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать [премьер-министром Великобритании Киром] Стармером, — сказал Дмитриев.

Комментарий был сделан на фоне опубликованной макроэкономической статистики Германии. Согласно данным, промышленное производство в марте снизилось на 0,7% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста. В годовом выражении показатель сократился на 2,8%. В предыдущем месяце также фиксировалось снижение. Дмитриев подчеркнул, что такие показатели были ожидаемыми, а дальнейшее ухудшение ситуации возможно при сохранении текущего курса немецких властей.

Ранее Дмитриев заявил, что энергетический кризис в Европейском союзе возник из-за того, что страны-участницы отказались приобретать российские энергоресурсы. Он обратил внимание на то, что Мерц пытается объяснить экономические трудности в Европе «рыночными колебаниями». Однако подлинная причина заключается в неверной политике руководства ЕС и Великобритании.