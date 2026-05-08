День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 11:28

«Не стать Стармером»: Дмитриев дал совет Мерцу

Дмитриев посоветовал Мерцу действовать противоположно текущему курсу

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Stephan Goerlich/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Для достижения успеха канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует действовать противоположно текущему курсу, заявил в Х глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Также он отметил, что у канцлера «еще есть шанс не повторить судьбу» премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Мерцу просто нужно поступать противоположно тому, что он делает сейчас, чтобы добиться успеха. У него еще есть шанс не стать [премьер-министром Великобритании Киром] Стармером, — сказал Дмитриев.

Комментарий был сделан на фоне опубликованной макроэкономической статистики Германии. Согласно данным, промышленное производство в марте снизилось на 0,7% в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста. В годовом выражении показатель сократился на 2,8%. В предыдущем месяце также фиксировалось снижение. Дмитриев подчеркнул, что такие показатели были ожидаемыми, а дальнейшее ухудшение ситуации возможно при сохранении текущего курса немецких властей.

Ранее Дмитриев заявил, что энергетический кризис в Европейском союзе возник из-за того, что страны-участницы отказались приобретать российские энергоресурсы. Он обратил внимание на то, что Мерц пытается объяснить экономические трудности в Европе «рыночными колебаниями». Однако подлинная причина заключается в неверной политике руководства ЕС и Великобритании.

Кирилл Дмитриев
Россия
Фридрих Мерц
Кир Стармер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.