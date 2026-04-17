17 апреля 2026 в 11:08

Новый дрон ВС России начал таранить вражеские «птички» в зоне СВО

Новый дрон-перехватчик «Елка» показал свою эффективность в зоне СВО

Военнослужащий ВС РФ с дроном-перехватчиком «Ёлка» Военнослужащий ВС РФ с дроном-перехватчиком «Ёлка» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Военные группировки войск «Север» начали использовать в Сумской области новый дрон-перехватчик «Елка», сообщили NEWS.ru в Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА не оснащен боевой частью и поражает цели за счет кинетической энергии при прямом столкновении. Аппарат развивает высокую скорость за счет четырех мощных двигателей.

Поражена очередная цель с помощью дрона-перехватчика «Елка». Очень эффективный дрон. Специально так рассчитали, чтобы он (БПЛА противника. — NEWS.ru) пролетел край населенного пункта, и после этого мы запустили дрон-перехватчик, чтобы мирное население не пострадало. Рассчитали так, чтобы БПЛА ВСУ упал в поле, — рассказал военный с позывным Марик.

Ранее холдинг «Росэл», входящий в Ростех, представил чип-фильтры «Подорожник» для защиты электроники, включая беспилотники, от помех и средств подавления. Устройства глушат сильные электромагнитные импульсы, возникающие при работе комплексов радиоэлектронной борьбы. В Ростехе заявили, что чипы стабильно работают при температурах от минус 60 до плюс 125 градусов. Кроме того, срок их службы в составе аппаратуры достигает 20 тыс. часов.

