Йогуртовые печенья без выпечки — это легкий, нежный и невероятно простой десерт, который готовится за 10 минут без грамма муки и масла.
Для приготовления понадобится: 400 г греческого йогурта, 100 г кокосовой стружки, 2-3 ст. л. сахарной пудры или меда, 4-5 ст. л. густого варенья (по вкусу).
Рецепт: в миске смешайте йогурт с кокосовой стружкой и сахарной пудрой до получения густой пластичной массы. Если масса слишком жидкая, добавьте еще стружки. Смочите руки холодной водой, чтобы смесь не липла. На ладонь выложите столовую ложку йогуртовой массы, расплющите в лепешку. В центр положите чайную ложку варенья. Аккуратно соедините края и скатайте в шарик или придайте форму печенья.
Выложите готовые печенья на блюдо и уберите в холодильник на 30–40 минут для стабилизации.
Как печенье, только без выпечки: легкий десерт из йогурта и варенья — без муки и масла
