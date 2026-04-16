16 апреля 2026 в 20:15

Как печенье, только без выпечки: легкий десерт из йогурта и варенья — без муки и масла

Йогуртовые печенья без выпечки — это легкий, нежный и невероятно простой десерт, который готовится за 10 минут без грамма муки и масла.

Для приготовления понадобится: 400 г греческого йогурта, 100 г кокосовой стружки, 2-3 ст. л. сахарной пудры или меда, 4-5 ст. л. густого варенья (по вкусу).

Рецепт: в миске смешайте йогурт с кокосовой стружкой и сахарной пудрой до получения густой пластичной массы. Если масса слишком жидкая, добавьте еще стружки. Смочите руки холодной водой, чтобы смесь не липла. На ладонь выложите столовую ложку йогуртовой массы, расплющите в лепешку. В центр положите чайную ложку варенья. Аккуратно соедините края и скатайте в шарик или придайте форму печенья.

Выложите готовые печенья на блюдо и уберите в холодильник на 30–40 минут для стабилизации.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
