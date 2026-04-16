Рогалики тают во рту, честно — пеку сразу двойную порцию, иначе сметают за минуту

Если хочется домашней выпечки, которая получается мягкой и воздушной, эти рогалики — настоящая находка. Они долго остаются свежими, а нежная творожная начинка делает их особенно вкусными. Отличный вариант к чаю, который нравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

мука — 600 г;

сухие дрожжи — 8 г;

молоко — 300 мл;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 80 г;

сахар — 100 г;

соль — 1/2 ч. л.;

творог — 400 г;

желтки — 2 шт.;

сахар — 4–5 ст. л.;

ваниль или цедра лимона — по вкусу;

яйцо и 1/2 ст. л. молока — для смазывания.

Приготовление

Дрожжи растворите в теплом молоке с частью сахара и оставьте на 10 минут. Яйца взбейте с оставшимся сахаром и солью, соедините с опарой и добавьте растопленное масло. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто, дайте ему подойти около часа. Для начинки смешайте творог с желтками, сахаром и ароматизатором. Тесто разделите, раскатайте и нарежьте на треугольники. Выложите начинку и сверните рогалики. Дайте им немного подняться, смажьте яйцом с молоком и выпекайте при 190 °C около 20 минут. Получаются румяные, нежные и очень ароматные булочки.

