Рогалики тают во рту, честно — пеку сразу двойную порцию, иначе сметают за минуту

Если хочется домашней выпечки, которая получается мягкой и воздушной, эти рогалики — настоящая находка. Они долго остаются свежими, а нежная творожная начинка делает их особенно вкусными. Отличный вариант к чаю, который нравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

  • мука — 600 г;
  • сухие дрожжи — 8 г;
  • молоко — 300 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 80 г;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • творог — 400 г;
  • желтки — 2 шт.;
  • сахар — 4–5 ст. л.;
  • ваниль или цедра лимона — по вкусу;
  • яйцо и 1/2 ст. л. молока — для смазывания.

Приготовление

Дрожжи растворите в теплом молоке с частью сахара и оставьте на 10 минут. Яйца взбейте с оставшимся сахаром и солью, соедините с опарой и добавьте растопленное масло. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто, дайте ему подойти около часа. Для начинки смешайте творог с желтками, сахаром и ароматизатором. Тесто разделите, раскатайте и нарежьте на треугольники. Выложите начинку и сверните рогалики. Дайте им немного подняться, смажьте яйцом с молоком и выпекайте при 190 °C около 20 минут. Получаются румяные, нежные и очень ароматные булочки.

Когда хочется чего-то домашнего к чаю, но без долгих хлопот, выручает этот простой пирог с крошкой. Никаких кремов, сложных техник и лишней посуды.

Марина Макарова
