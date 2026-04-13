Пирог «насыпала и забыла»: без миксера и заморочек, а выходит пышный, как у бабушки

Когда хочется чего-то домашнего к чаю, но без долгих хлопот, выручает этот простой пирог с крошкой. Никаких кремов, сложных техник и лишней посуды — все смешали и отправили в духовку. А результат приятно удивляет: мягкий, ароматный и с хрустящей верхушкой.

Ингредиенты:

сметана — 300 г;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 200 г;

яйца — 4 шт.;

мука — 450 г;

разрыхлитель — 15 г.

Для посыпки:

мука — 100 г;

сахар — 60 г;

сливочное масло (холодное) — 60 г.

Приготовление

Сначала соедините сметану, яйца и растопленное масло, перемешайте до однородности обычным венчиком. Добавьте сахар, муку и разрыхлитель, снова перемешайте — тесто получится густым, но мягким. Отдельно перетрите руками холодное масло с сахаром и мукой до крошки. Выложите тесто в форму, разровняйте и щедро посыпьте крошкой сверху. Выпекайте при 180 градусах около 30–35 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть — и можно нарезать. Пирог получается воздушным внутри и слегка хрустящим сверху — идеально к вечернему чаю.

Когда хочется легкого, свежего и быстрого блюда, этот салат — настоящее спасение.