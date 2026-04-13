Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 09:00

Пирог «насыпала и забыла»: без миксера и заморочек, а выходит пышный, как у бабушки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то домашнего к чаю, но без долгих хлопот, выручает этот простой пирог с крошкой. Никаких кремов, сложных техник и лишней посуды — все смешали и отправили в духовку. А результат приятно удивляет: мягкий, ароматный и с хрустящей верхушкой.

Ингредиенты:

  • сметана — 300 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахар — 200 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • мука — 450 г;
  • разрыхлитель — 15 г.
  • Для посыпки:
  • мука — 100 г;
  • сахар — 60 г;
  • сливочное масло (холодное) — 60 г.

Приготовление

Сначала соедините сметану, яйца и растопленное масло, перемешайте до однородности обычным венчиком. Добавьте сахар, муку и разрыхлитель, снова перемешайте — тесто получится густым, но мягким. Отдельно перетрите руками холодное масло с сахаром и мукой до крошки. Выложите тесто в форму, разровняйте и щедро посыпьте крошкой сверху. Выпекайте при 180 градусах около 30–35 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть — и можно нарезать. Пирог получается воздушным внутри и слегка хрустящим сверху — идеально к вечернему чаю.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска «задушили» украинский гарнизон в ДНР
Бритни Спирс отправилась на лечение после пьяного скандала в марте
Экономист ответила, что спасет россиян от влияния инфляции
Удары по Украине сегодня, 13 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Вещи карикатурные»: Захарова оценила хук справа жены Макрона
Театр под руководством известной певицы нарвался на штраф
Сенатор раскрыл, пойдет ли Мадьяр на сближение с Украиной
Терапевт объяснил связь между работой ЖКТ и бессонницей
В Дагестане сократилось число подтопленных домов
Экс-советник крупного застройщика собиралась подкупить налоговиков
Следователи вернулись к делу о смерти выпившего минералки россиянина
В российском городе предупредили жителей о работе ПВО
Наступление ВС РФ на Харьков 13 апреля: последние новости, сводка, события
Россиянам рассказали о мерах соцподдержки для бывших заключенных
ФСБ задержала топ-менеджера ММК по подозрению в получении взятки
Многодетный отец погиб во время эксперимента с артиллерийским снарядом
В Совфеде объяснили, как победа Мадьяра изменит отношения Венгрии и России
Россиянам рассказали, как могут измениться траты на майские праздники
В Роспотребнадзоре напомнили о нюансах аренды жилья через риелторов
ФСБ пресекла деятельность мошенников на фондовом рынке
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.