Пирог «насыпала и забыла»: без миксера и заморочек, а выходит пышный, как у бабушки

Когда хочется чего-то домашнего к чаю, но без долгих хлопот, выручает этот простой пирог с крошкой. Никаких кремов, сложных техник и лишней посуды — все смешали и отправили в духовку. А результат приятно удивляет: мягкий, ароматный и с хрустящей верхушкой.
Ингредиенты:
- сметана — 300 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сахар — 200 г;
- яйца — 4 шт.;
- мука — 450 г;
- разрыхлитель — 15 г.
- Для посыпки:
- мука — 100 г;
- сахар — 60 г;
- сливочное масло (холодное) — 60 г.
Приготовление
Сначала соедините сметану, яйца и растопленное масло, перемешайте до однородности обычным венчиком. Добавьте сахар, муку и разрыхлитель, снова перемешайте — тесто получится густым, но мягким. Отдельно перетрите руками холодное масло с сахаром и мукой до крошки. Выложите тесто в форму, разровняйте и щедро посыпьте крошкой сверху. Выпекайте при 180 градусах около 30–35 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть — и можно нарезать. Пирог получается воздушным внутри и слегка хрустящим сверху — идеально к вечернему чаю.
