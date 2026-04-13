Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 11:41

В Совбезе указали на угрозы продбезопасности России

Совбез: внешние силы могут попытаться подорвать продбезопасность России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Внешние силы могут предпринять попытки искусственно подорвать продовольственную безопасность России на фоне конфликта на Ближнем Востоке, предупредили в Совбезе РФ. Вместе с тем, по данным СБ, для российских агропроизводителей конфликт открывает перспективы.

В целях обеспечения продовольственной безопасности представляется весьма актуальным наращивание сотрудничества с дружественными странами (прежде всего с государствами — членами ЕАЭС, БРИКС), в том числе путем создания совместных продовольственных резервов, — говорится в сообщении.

Блокировка Ормузского пролива на протяжении трех месяцев в первую очередь грозит продбезопасности Саудовской Аравии, Египта и Иордании. Аграрии Европы из-за событий на Ближнем Востоке вынуждены переключаться на удобрения из России, Северной Америки и Северной Африки, подчеркнули в СБ РФ. При сохранении динамики конфликта до лета в мире возможен крупнейший за годы виток продовольственной инфляции.

Ранее Центральное командование США объявило о введении морской блокады всех иранских портов в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения вступают в силу 13 апреля в 17:00 мск. Блокада будет касаться судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов.

Россия
Совбез РФ
Ормузский пролив
Ближний Восток
продовольственная безопасность
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.