В Совбезе указали на угрозы продбезопасности России Совбез: внешние силы могут попытаться подорвать продбезопасность России

Внешние силы могут предпринять попытки искусственно подорвать продовольственную безопасность России на фоне конфликта на Ближнем Востоке, предупредили в Совбезе РФ. Вместе с тем, по данным СБ, для российских агропроизводителей конфликт открывает перспективы.

В целях обеспечения продовольственной безопасности представляется весьма актуальным наращивание сотрудничества с дружественными странами (прежде всего с государствами — членами ЕАЭС, БРИКС), в том числе путем создания совместных продовольственных резервов, — говорится в сообщении.

Блокировка Ормузского пролива на протяжении трех месяцев в первую очередь грозит продбезопасности Саудовской Аравии, Египта и Иордании. Аграрии Европы из-за событий на Ближнем Востоке вынуждены переключаться на удобрения из России, Северной Америки и Северной Африки, подчеркнули в СБ РФ. При сохранении динамики конфликта до лета в мире возможен крупнейший за годы виток продовольственной инфляции.

Ранее Центральное командование США объявило о введении морской блокады всех иранских портов в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения вступают в силу 13 апреля в 17:00 мск. Блокада будет касаться судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов.