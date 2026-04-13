Число голодающих в мире может вырасти до 673 млн из-за действий США

Число голодающих в мире вырастет до рекордных 673 млн человек из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников. По его оценке, в долгосрочной перспективе мировая экономика может потерять от 0,5% до 2% ВВП, что составляет примерно от $0,7 до $2,2 трлн, пишет ТАСС.

Ранее замсекретаря СБ сообщил, что блокировка Ормузского пролива на срок от трех месяцев может вызвать нехватку продовольствия в мире. В первую очередь это коснется Саудовской Аравии, Иордании и Египта. При этом Масленников уточнил, что Россия способна увеличить поставки продовольствия в ближневосточные страны, а также государства Азии, Африки и Латинской Америки.

Центральное командование США между тем объявило о введении морской блокады всех иранских портов в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения вступают в силу 13 апреля в 17:00 мск. Блокада будет касаться судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов.