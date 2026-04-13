Энергетик ответил, какие цели преследуют США блокировкой Ормузского пролива

Соединенные Штаты намерены ограничить доступ Китая к дешевой нефти путем блокировки Ормузского пролива, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, так Штаты хотят надавить на Иран силами КНР.

Блокировка Ормузского пролива со стороны США будет и дальше толкать цены на нефть вверх. Несмотря на заявление [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), что он будет хватать всех, кто заплатил Ирану плату за проход, на самом деле, скорее всего, это не так. Те данные, которые сейчас публикуются от официальных органов Штатов, говорят, что они будут блокировать только сами иранские суда либо те, которые перевозят иранские грузы. И это прежде всего нефть. Таким образом США хотят дополнительно создать проблемы Китаю, который скупает сырье со скидкой. И так, наверное, Вашингтон хочет больше вовлечь КНР в этот конфликт, чтобы те давили на Иран и он пошел на определенные компромиссы, — поделился Юшков.

Он подчеркнул, что США также стремятся ограничить доходы Ирана от экспорта, поскольку до настоящего момента складывалась тупиковая ситуация. По словам энергетика, с одной стороны Тегеран препятствует вывозу нефти других стран из Персидского залива, вызывая дефицит на мировом рынке. С другой стороны, добавил эксперт, свое собственное сырье иранцы вывозят хотя бы частично.

США, которые контролируют по сути выход из Ормузского пролива, а их флот расположен в Индийском океане, пропускали танкеры с нефтью. Хотя они формально находятся под санкциями, и кому-либо запрещено покупать иранское сырье. Штаты их не трогали, потому что опасались роста дефицита. Теперь эти опасения они будут игнорировать и, соответственно, блокировать экспорт Ирана. То есть они переходят к такой же тактике, какую применяли по отношению к Венесуэле. Они хотят лишить Тегеран денег для того, чтобы спровоцировать там больший экономический кризис, чем он есть сейчас, — добавил Юшков.

Ранее Трамп объявил, что США будут останавливать все корабли, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. По его словам, стратегически важный водный путь будет закрыт в ближайшем будущем.