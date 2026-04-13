Диетолог перечислила самые необходимые для здоровья продукты Диетолог Королева: для крепкого здоровья необходимо мясо и жиры

В рационе обязательно должны быть источники полноценного белка из числа продуктов животного происхождения — это птица, мясо, рыба. Не стоит забывать про бобовые — среди них горох, соя, нут и другие продукты. Также обязательные составляющие «меню здоровья» — это жиры и источники растительных масел: семена масличных культур, — посоветовала Королева.

По ее словам, все это необходимо для поддерживания активности, долголетия и хорошего иммунитета. Продукты не должны быть обязательно дорогими, отметила специалист.

Лучшее лакомство для микробиомы кишечника — это растительные волокна. Они содержатся в овощах, зелени, ягодах, фруктах, — поделилась врач.

Ранее психотерапевт заострила внимание на том, что позитивный взгляд на мир помогает избежать депрессии и тревожных расстройств. Как правило, оптимисты более счастливые люди. Пессимисты же зачастую склонны к перееданию, часто курят и мало двигаются.