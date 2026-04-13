13 апреля 2026 в 12:36

Адвокаты мужа Лерчек не дали прогнозов по приговору

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сегодня, 13 апреля, в Гагаринском суде состоится оглашение приговора бывшему мужу блогера Лерчек Артему Чекалину. Его адвокаты уже прибыли, но пока не дают никаких прогнозов, передает корреспондент NEWS.ru с места событий. Мужчина проходит по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму более чем 250 млн рублей.

Ранее гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы приговорить к семи с половиной годам колонии бывшего супруга блогерши Лерчек Чекалина. Такая мера, по мнению обвинителей, считается соразмерной совершению незаконных валютных операций.

До этого сообщалось, что Следственный комитет принял решение не возбуждать уголовное дело против Лерчек и ее бывшего супруга. По словам адвоката, основанием для такого решения стало полное погашение налоговой задолженности.

В свое время Лерчек, проходящая лечение от рака желудка четвертой стадии, направила просьбу о смягчении приговора для Чекалина. Она обратилась с ходатайством о проявлении снисхождения. В своем обращении к судье Чекалина также выразила благодарность за приостановку ее собственного дела.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, как изменится политика Венгрии после поражения Орбана
Экс-футболист рассказал, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в РПЛ
«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро
Ведущий-педофил вернулся в тюрьму
В Дагестане спасли попавших под лавину женщину с ребенком
Два человека ранены при атаке ВСУ на медицинскую машину в Курской области
Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля
Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ
«Будем делать все»: Захарова о возвращении 17-летней россиянки из Мехико
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон «исчезнет» на месяц
Глава бюро RT в Ливане объяснил, почему выбрал работу в издании
На Украине обнаружили опасные посевы
Более 600 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в Муроме
Стармер: Великобритания не присоединится к блокаде Ормузского пролива
В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов
Стало известно, сколько дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО
Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни
Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья
«На них приятно смотреть»: ветеран ЦСКА предсказал чемпиона РПЛ
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
