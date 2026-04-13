Адвокаты мужа Лерчек не дали прогнозов по приговору

Сегодня, 13 апреля, в Гагаринском суде состоится оглашение приговора бывшему мужу блогера Лерчек Артему Чекалину. Его адвокаты уже прибыли, но пока не дают никаких прогнозов, передает корреспондент NEWS.ru с места событий. Мужчина проходит по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму более чем 250 млн рублей.

Ранее гособвинение попросило Гагаринский суд Москвы приговорить к семи с половиной годам колонии бывшего супруга блогерши Лерчек Чекалина. Такая мера, по мнению обвинителей, считается соразмерной совершению незаконных валютных операций.

До этого сообщалось, что Следственный комитет принял решение не возбуждать уголовное дело против Лерчек и ее бывшего супруга. По словам адвоката, основанием для такого решения стало полное погашение налоговой задолженности.

В свое время Лерчек, проходящая лечение от рака желудка четвертой стадии, направила просьбу о смягчении приговора для Чекалина. Она обратилась с ходатайством о проявлении снисхождения. В своем обращении к судье Чекалина также выразила благодарность за приостановку ее собственного дела.