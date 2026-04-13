Захарова назвала доказательства осведомленности Клинтона о делах Эпштейна

Представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Андрею Малахову для ИС «Вести» заявила, что располагает доказательствами осведомленности экс-президента США Билла Клинтона о преступной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна. Она подчеркнула, что супруга бывшего американского лидера Хиллари Клинтон солгала в конгрессе, пытаясь обелить мужа.

Я читала, как Хиллари Клинтон пыталась отмазать мужа в очередной раз, рассказывая о том, что он якобы не знал, куда ездят, и не понимал, кто такой Эпштейн, и ни в чем из этого не участвовал. Доказательства того, что она врет, у меня есть, — сказала Захарова.

Она напомнила, что личный борт Эпштейна во времена правления Клинтона назывался «Лолита-экспресс». Это название, по мнению дипломата, исключает любые сомнения в осведомленности политика, поскольку роман Владимира Набокова хорошо известен в США. Она призвала прекратить обманывать общественность, отметив, что супруги Клинтон знали истинную репутацию этого самолета.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил отсудить «кучу» денег у ведущего премии «Грэмми» комика Тревора Ноа за слова о связи со скандально известным финансистом. Глава Белого дома назвал ведущего бездарным и жалким.