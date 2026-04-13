Пермяк задушил беременную женщину и спрятал труп на свалке

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве беременной женщины, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. По версии следствия, злоумышленник находился в автомобиле вместе с потерпевшей, задушил ее, после чего отнес тело на свалку и спрятал.

Следствием установлено, что 6 апреля 2026 года фигурант находился с потерпевшей в своем автомобиле. Заведомо зная о беременности девушки, он задушил ее, после чего переместил и спрятал тело на мусорной свалке, — сказано в сообщении.

Следователи осмотрели места происшествия, изъяли машину подозреваемого и назначили необходимые экспертизы. На время следствия мужчина помещен в СИЗО.

Ранее суд вынес приговор жителю Иркутской области Артему Захаренко, признав его виновным в убийстве своей беременной девушки и дезертирстве. Мужчину осудили на 23 года колонии строгого режима.

Кроме того в Смоленской области беременная девушка, обращавшаяся в программу «Мужское и женское» на Первом канале, стала жертвой убийства. По словам бывшей свекрови погибшей, в преступлении виноват возлюбленный, который до смерти забил девушку стулом.