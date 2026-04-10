Звезда «Реальных пацанов» намерен пойти в политику

Актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян рассматривает возможность участия в выборах в законодательное собрание Пермского края, сообщает URA.RU. По информации источника, он пойдет по округу №23, который на протяжении нескольких созывов занимает председатель ЗС Валерий Сухих, а также по региональной группе, где традиционно побеждает председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Бежанян будет выдвигаться от какой-то из парламентских партий. Это будет или «Справедливая Россия», или «Новые люди», — пояснил источник.

Сам актер подтвердил, что обдумывает этот вариант, но окончательного решения пока нет. При этом он подчеркнул, что относится к Сухих и Пушкову с большим уважением.