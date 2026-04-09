Миронов раскрыл, какую задачу поставил «СР» перед выборами в Госдуму

«Справедливая Россия» обязательно будет в девятом созыве Госдумы, выразил уверенность в интервью NEWS.ru лидер партии Сергей Миронов. Он сообщил, что поставил однопартийцам задачу добиться увеличения фракции справедливороссов по итогам выборов.

Нас «хоронят» каждый год, на любых выборах. Но мы — третья фракция в Государственной думе. Впереди нас только «Единая Россия» и КПРФ. Люди нас поддерживают, люди знают, чего мы хотим и чего требуем. И люди будут поддерживать на предстоящих выборах — я в этом не сомневаюсь. Я абсолютно уверен, что в девятом созыве Госдумы наша фракция будет. Более того, я поставил задачу ее увеличить, — заявил Миронов.

Кроме того, парламентарий высказался об идеологической платформе партии — «патриотическом социализме». Он подчеркнул, что речь не идет о возвращении к советской модели, в которой, по его словам, «было много несправедливости».

Суть нового подхода — государственная забота о гражданах, основанная на принципе справедливости: достойные зарплаты, доступное здравоохранение, справедливые тарифы ЖКХ и нормальные пенсии, — резюмировал Миронов.

