Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 21:00

Миронов раскрыл, какую задачу поставил «СР» перед выборами в Госдуму

Миронов поставил «СР» задачу увеличить фракцию в Госдуме девятого созыва

Сергей Миронов
Подписывайтесь на нас в MAX

«Справедливая Россия» обязательно будет в девятом созыве Госдумы, выразил уверенность в интервью NEWS.ru лидер партии Сергей Миронов. Он сообщил, что поставил однопартийцам задачу добиться увеличения фракции справедливороссов по итогам выборов.

Нас «хоронят» каждый год, на любых выборах. Но мы — третья фракция в Государственной думе. Впереди нас только «Единая Россия» и КПРФ. Люди нас поддерживают, люди знают, чего мы хотим и чего требуем. И люди будут поддерживать на предстоящих выборах — я в этом не сомневаюсь. Я абсолютно уверен, что в девятом созыве Госдумы наша фракция будет. Более того, я поставил задачу ее увеличить, — заявил Миронов.

Кроме того, парламентарий высказался об идеологической платформе партии — «патриотическом социализме». Он подчеркнул, что речь не идет о возвращении к советской модели, в которой, по его словам, «было много несправедливости».

Суть нового подхода — государственная забота о гражданах, основанная на принципе справедливости: достойные зарплаты, доступное здравоохранение, справедливые тарифы ЖКХ и нормальные пенсии, — резюмировал Миронов.

Как следует из исследования, большинство будущих пенсионеров хотят получать ежемесячно 75 тыс. рублей для комфортной жизни. Генеральный директор компании Ольга Изюмова отметила, что лишь 20–40% из этой суммы — выплаты от государства, остальные накопления нужно формировать самостоятельно.

Власть
Сергей Миронов
Справедливая Россия
Госдума
выборы
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Самое популярное
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.