В Москве представили аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night»

В Москве 10 апреля в VK Stadium состоялось масштабное аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night». Организаторами выступили Роскосмос и Радио DFM. Мероприятие было приурочено к Неделе космоса и собрало более 5 тыс. участников.

Зрителям показали ключевые этапы покорения космоса. На сцену вышли исполнители Artik & Asti, Ханна, DJ Smash, Mary Gu, Filatov & Karas, Bearwolf, Бьянка, HollyFlame и RASA. С помощью музыки и сценических образов они раскрыли тему космоса.

«Первые в космосе. Cosmo Night» — это пример того, как масштабное музыкальное событие может объединять зрелищность и важный смысл. Через музыку, современный формат и атмосферу концерта мы хотели сделать тему космоса ближе для каждого. Для нас было важно не только напомнить о великих достижениях, но и показать молодежи, что эта история продолжается прямо сейчас, — рассказал председатель Совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.

Архивные хроники погрузили участников в события прошлого, а прямая трансляция с Международной космической станции дала возможность увидеть, как живет экипаж в наши дни. Гостям рассказали о значении космодрома Восточный, прогрессе в разработке ракет-носителей нового поколения «Ангара» и «Союз-5», а также о планах по созданию Российской орбитальной станции — одного из важнейших проектов на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что VK Видео рассказали пользователям выпуск о подготовке космонавтов в рамках проекта «Разрушители мифов». Гости обсудили фрагменты из мультфильма «Мы не можем жить без космоса», фильмов «Аполлон-13», «Время первых», «Вызов» и «Ждун 2», разбирая, где в них правда, а где вымысел.