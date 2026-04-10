Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов

VK Видео рассказали пользователям выпуск о подготовке космонавтов в рамках проекта «Разрушители мифов». Героями шоу стали космонавты Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий, актер и шоумен Александр Ревва, блогер и актриса Анна Покров, комик и ведущая Ольга Парфенюк, баскетболист и президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Гости обсудили фрагменты из мультфильма «Мы не можем жить без космоса», фильмов «Аполлон-13», «Время первых», «Вызов» и «Ждун 2», разбирая, где в них правда, а где вымысел. Космонавты, которые находятся на МКС, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, ответили на вопросы о жизни на орбите, любимых фильмах о космосе, ежедневных тренировках и бытовых особенностях станции.

Премьера выпуска пройдет эксклюзивно на площадке соцсети «ВКонтакте». Также в честь недели космоса VK подготовили активности: пользователи могут дарить виртуальные подарки, участвовать в розыгрыше «Просто космос», выполнять задания и выигрывать призы.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» совместно с VK Education запускает новый формат образовательных программ — буткемп для студентов-старшекурсников и недавних выпускников. Участники научатся работать с реальными бизнес-кейсами и смогут получить помощь экспертов соцсети.