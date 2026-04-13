Тренер раскрыл эффективный способ убрать жир на боках Тренер Гераськин посоветовал силовые тренировки для избавления от жира на боках

Силовые тренировки оказались наиболее эффективным способом снижения жира в области боков, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на фитнес-тренера Владимира Гераськина. Такой подход способствует ускорению обмена веществ и повышению энергозатрат организма.

Большие мышечные группы и мышцы кора задействуют функциональные упражнения. Они формируют рельефный силуэт вместо обычного «плоского живота». Короткие интенсивные тренировки с динамическими и силовыми упражнениями эффективнее монотонных занятий. Такая нагрузка сжигает лишние калории как во время занятий, так и после них, отметил эксперт.

Ранее эндокринолог Юлия Атаманова заявила, что умеренное употребление хлеба на самом деле не помешает похудеть. По словам врача, многие пациенты диетологов заблуждаются, думая, что нужно обязательно отказаться от этого продукта для достижения стройной фигуры. Врач посоветовала выбирать те изделия, в составе которых на первом месте будет цельнозерновая, обойная или обдирная мука.

До этого диетолог Ольга Редина заявила, что неправильные психологические установки, недосып, дефицит микроэлементов и гормональные нарушения могут мешать сбросить вес. Кроме того, серьезным препятствием на пути к похудению может стать хронический стресс.