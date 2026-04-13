13 апреля 2026 в 11:28

Курс доллара обновил минимум с конца февраля

Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с февраля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Расчетный курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 76 рублей впервые с конца февраля, следует из данных торгов. По состоянию на 11:18 мск показатель составил 75,92 рубля, что на 75 копеек ниже уровня предыдущего закрытия.

После приостановки биржевых торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года основным индикатором для оценки курса рубля остается юань. Торги китайской валютой проводятся на площадке с 10:00 до 19:00 мск. В указанный период формируется кросс-курс доллара через соотношение американской валюты к юаню на международном рынке и юаня к рублю на Московской бирже. Полученное значение используется в качестве ключевого ориентира для внебиржевых операций с долларом к рублю.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил NEWS.ru, что к концу года курс доллара может вырасти до уровня 95–100 рублей. Экономист полагает, что ослабление рубля может произойти под влиянием сразу нескольких причин, среди которых ожидаемое решение Центрального банка по ключевой ставке.

