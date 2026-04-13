Разминаю банан — и готовлю живые конфеты, которые тают во рту: вкуснее и нежнее магазинных

Беру яблоко, банан и орехи — и за 15 минут готовлю живые конфеты, которые получаются сладкими, нежными и намного вкуснее покупных. Это гениально простое и невероятно полезное угощение, идеальное для детей, для перекуса или для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от сладкого.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая, чуть влажная фруктовая масса с ореховой ноткой и ароматом корицы, а кокосовая стружка добавляет приятный хруст и тропический акцент.

Для приготовления вам понадобится: 2 спелых банана, 1 крупное яблоко, 50 г грецких орехов, 2 столовые ложки кокосовой стружки, 1 чайная ложка корицы, 1 столовая ложка меда (по желанию). Бананы разомните вилкой до состояния пюре. Яблоко натрите на мелкой терке, смешайте с бананом. Орехи измельчите в крошку, добавьте к фруктам вместе с корицей и медом. Сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в кокосовой стружке.

Уберите в холодильник на 15 минут для застывания. Эти конфеты не содержат сахара, муки и масла, но по вкусу ничуть не уступают магазинным сладостям. Храните их в холодильнике до трех дней — но они обычно исчезают гораздо быстрее.

