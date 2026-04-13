В красноярской многоэтажке вспыхнула квартира

В многоэтажном доме на улице Борисова в Красноярске вспыхнула квартира, пишет 360.ru со ссылкой на МЧС России и очевидцев. Возгорание охватило 40 квадратных метров.

На месте пожара работают семь единиц техники и 22 человека. Предварительно, пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что возгорание произошло на одном из верхних этажей. По словам очевидицы, спасатели уже ликвидировали пожар.

Ранее в Санкт-Петербурге во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина. Инцидент произошел на проспекте Мечникова. Загорелась комната площадью 10 квадратных метров в трехкомнатной квартире. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали 20 человек, но одного из них спасти не удалось.