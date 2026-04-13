13 апреля 2026 в 11:36

Николаевка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 апреля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 13 апреля? Что происходит у Александровки, Белицкого, Бугаевки, Волчанска, Волчанских Хуторов, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Липовки, Новоалександровки, Николаевки, Озерного, Федоровки Второй, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на период перемирия крупных наступлений не было, линия фронта не изменилась.

«В полночь боевые действия возобновились. Донецкий фронт. На Краснолиманском направлении отмечается наращивание резервов ВС РФ в районе Александровки. Фиксируется расширение зоны контроля в районе Кривой Луки и Калеников. На Северском направлении продолжилось продвижение по линии Николаевка — Рай-Александровка. Харьковский фронт. На Волчанском направлении подтверждается улучшение тактического положения на разных участках», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВСУ продолжают переброску резервов и доукомплектование подразделений на Волчанском участке, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Пасхальное перемирие прошло без каких-либо изменений для фронта. Противник нарушил его 1971 раз, по подсчетам Минобороны России, встречные обвинения в свою очередь выдвинул и ГШ ВСУ. К ночи в ряде регионов России шла работа против БПЛА ВСУ, а украинские ресурсы заявили о ночных ударах „Гераней“ по Кировоградской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской областям. На Запорожском фронте продолжаются позиционные бои в Приморском и Степногорске. На Ореховском направлении наши войска бьют дронами по позициям ВСУ. Обстановка без значимых изменений», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ применяют тактику широких фланговых охватов, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Выходим на хребет водораздела рек Бахмутка и Казенный Торец, вторгаясь в зону обороны ВСУ на линии Николаевка — Рай-Александровка. На Краснолиманском направлении в самом Красном Лимане боевые действия сместились в южную часть города. ВС РФ успешно закрыли карман к востоку от населенного пункта и расширили зону контроля на севере. Продолжаются бои южнее Ставок, а также в окрестностях Дробышево и Яровой. На Харьковском участке продвигаемся и улучшаем тактическое положение», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Иван Смирнов
И. Смирнов
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

