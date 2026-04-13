Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 13 апреля?

Пасхальное перемирие, которое Россия объявила с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля, закончилось.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие на время Пасхи. Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ответить зеркально. Однако Министерство обороны РФ заявило, что ВСУ нарушило режим тишины.

Согласно данным военного ведомства, ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2019 украинских БПЛА над территорией России.

Больше всего беспилотников сбили 6 и 9 апреля — 693 и 339 единиц соответственно. Большинство атак было направлено на европейскую часть страны.

В ночь на 13 апреля БПЛА были уничтожены ночью в Неклиновском районе Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Неклиновском районе», — написал Слюсарь в канале на платформе MAX.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Мужчина и женщина погибли при обстреле города Шебекино в Белгородской области 11 апреля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Тела супругов нашли утром 12 апреля на территории частного дома. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Сегодня утром на территории частного домовладения обнаружены тела мужчины и женщины — супругов, которые погибли в результате обстрела города, произошедшего вчера в районе 15 часов», — написал он.

В Борисовском округе Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому автомобилю. Жертвами атаки стали двое мирных жителей — мужчина и женщина, находившиеся рядом с машиной на участке дороги Зозули — Грузское, сообщил в своих социальных сетях глава региона Вячеслав Гладков. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«У мужчины — осколочные ранения спины, у женщины — множественные осколочные ранения плеча, спины и ног», — уточнил губернатор.

Пострадавшие были оперативно доставлены в Борисовскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую помощь. Для дальнейшего лечения бригада скорой медицинской помощи транспортирует их в городскую больницу № 2 Белгорода. Информация о других последствиях в данный момент уточняется.

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, написал глава региона Денис Пушилин в своих социальных сетях. Жертвами удара стали двое мирных жителей — супруги 1970 и 1977 года рождения. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В Ясиноватой в результате атаки ударных БПЛА ВФУ погибла семейная пара: женщина 1970 г. р. и мужчина 1977 г. р. Глубоко соболезную родным и близким погибших», — уточнил он.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще семь человек. Среди пострадавших — женщины 1941, 1967 и 1994 годов рождения, а также мужчины 1961, 1970, 1981 и 1988 годов рождения. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены четыре жилых дома.

