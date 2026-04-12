Срыв перемирия и финские гиганты-отморозки: новости СВО на вечер 12 апреля

Минобороны России зафиксировало 1971 нарушение пасхального перемирия со стороны Украины, около 10 наемников из Финляндии прибыли на Красноармейское направление, «звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали в зоне СВО, в Финляндии испугались ответа России на запуски ВСУ дронов через страны. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 12 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Пасхальное перемирие нарушено почти 2 тыс. раз

Согласно отчету Минобороны России, в период с 16:00 11 апреля по 08:00 12 апреля со стороны ВСУ было зафиксировано 1971 нарушение условий пасхального перемирия. За эти 16 часов украинские подразделения неоднократно предпринимали попытки прорваться к рубежам российской армии.

В частности, ВСУ трижды пытались пробиться к позициям ВС РФ в днепропетровских селах Гай и Отрадное. Еще четыре атаки пришлись на районы населенных пунктов Кондратовка и Новая Сечь в Сумской области, а также на село Каленики в ДНР.

В ведомстве добавили, что противник также активно применял ствольную артиллерию, танки, минометы и реактивные системы залпового огня, наносил удары с помощью FPV-дронов и сбрасывал боеприпасы с беспилотников. Всего зафиксировано 258 обстрелов, 375 сбросов взрывных устройств и 1239 атак дронами-камикадзе.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Двухметровые «отморозки» из Финляндии пополнили ряды ВСУ

Как сообщил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, на Красноармейское направление прибыла группа из примерно 10 наемников — граждан Финляндии, которых он прозвал «двухметровыми отморозками». Пополнение уже прошло необходимую боевую подготовку.

Корреспондент также добавил, что финские наемники подверглись интенсивной идеологической обработке. После нее «солдаты удачи» стали воспринимать жителей Донбасса не как людей, а просто как объекты для поражения. По мнению Хейсканена, это свидетельствует о высокой степени радикализации иностранных бойцов, воюющих на стороне ВСУ.

«Звездную пару» операторов БПЛА ликвидировали на СВО

Как сообщил источник, в районе Красноармейска была уничтожена семейная пара, состоявшая из операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По его информации, муж и жена добровольно ушли служить в украинскую армию.

Отмечается, что супруги успели заработать определенную известность, снимаясь в пропагандистских видеороликах. Службу они проходили в 152-й отдельной механизированной бригаде.

Данное подразделение, созданное в 2023 году, с самого своего формирования столкнулось с многочисленными трудностями. Среди основных проблем: некомпетентность командования, внутренние разногласия, массовое дезертирство, а также неоднократные случаи серьезного сокращения численности личного состава.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Финляндии испугались ответа России на запуски БПЛА

Финский политик Армандо Мема предположил, что Россия может пойти на жесткие ответные меры в связи с запусками украинских беспилотников через воздушное пространство Финляндии. Он назвал текущую обстановку крайне напряженной и отметил, что финские власти продолжают закрывать глаза на проблему, не предъявляя Киеву требований немедленно прекратить подобные атаки.

Политик также указал, что факт пролета дронов ВСУ над территорией Финляндии обнажает лицемерие украинского президента Владимира Зеленского. По словам Мемы, в то время как Россия сохраняет открытость для дипломатического диалога, о Киеве этого сказать нельзя.

Скандинавы из НАТО начали маскироваться под наемников

Солдаты стран НАТО, прежде всего из Норвегии и Финляндии, могут скрываться под видом иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его оценке, Альянс готов прибегать к подобным операциям ради получения боевого опыта в реальных условиях.

Дандыкин предположил, что Киеву не хватает квалифицированных операторов дронов, так как их уничтожение сейчас является приоритетом для российских войск. Он также отметил, что западные технологии показали свою неэффективность на Ближнем Востоке

Эксперт напомнил, что граждане Норвегии и Финляндии и ранее принимали участие в боевых действиях на стороне Киева. По его мнению, сейчас блок может готовить провокационные действия при участии североевропейских государств.

Читайте также:

Гибель гражданских, 1971 нарушение перемирия: как ВСУ атакуют РФ 12 апреля

Липцы, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 апреля

Наступление ВС РФ на Харьков 12 апреля: последние новости, ситуация, сводка