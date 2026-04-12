На Западе раскритиковали Зеленского после провокации ВСУ в Финляндии Мема: пролет дрона ВСУ через Финляндию подтвердил лицемерие Зеленского

Пролет беспилотников ВСУ над территорией Финляндии подтвердил лицемерие президента Украины Владимира Зеленского, заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он добавил, что Россия по-прежнему открыта к дипломатии, чего не скажешь про Киев. Так он прокомментировал новость о том, что в муниципалитете Иитти местный житель обнаружил беспилотник с неразорвавшейся боевой частью.

Вчерашний беспилотник в Финляндии стал хорошим примером того, что за словами Зеленского не следуют конкретные действия во имя мира, — написал он.

Ранее Мема предупредил, что Россия может жестко ответить на запуски Украиной дронов через территорию Финляндии. По его словам, власти должны запретить Киеву использовать воздушное пространство страны для своих атак.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина пытается усилить атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем Patriot. Однако, по мнению специалиста, США вряд ли «клюнут» на эту наживку.