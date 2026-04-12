12 апреля 2026 в 09:10

Новая выходка ВСУ вызвала панику на Западе

Мема испугался ответа России на запуски ВСУ дронов через территорию Финляндии

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Россия может жестко ответить на запуски Украиной дронов через территорию Финляндии, заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ситуация стала накаляться.

Ситуация чрезвычайно серьезная, и нынешнее правительство продолжает игнорировать ее, не требуя от Украины немедленно прекратить подобные атаки через воздушное пространство Финляндии, — сказано в его публикации.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина во главе с президентом страны Владимиром Зеленским усилит атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot. Однако, по мнению специалиста, попытка Киева уже обречена на провал, и США вряд ли не нее «клюнут».

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 57 и 48 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей соответственно. Также ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 35 БПЛА.

Европа
Финляндия
Россия
атаки ВСУ
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
