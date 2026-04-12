Наступление ВС РФ на Харьков 12 апреля: последние новости, ситуация, сводка

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 12 апреля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 12 апреля: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Ахтырского района Сумской области на Харьковское направление переброшены подразделения 20-го полка РЭБ, 105-й ОБр ТерО и 40-й ОАБр. На Липцевском направлении без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал. На Волчанском направлении противник продолжает свозить мирных жителей Харьковской области предпенсионного возраста на принудительные работы по оборудованию позиций и противодроных сеток. В качестве рабочей силы командование ВСУ также использует работников системы ЖКХ Харькова, что привело к оттоку харьковских „коммунальщиков“ в западные и центральные районы Украины. Родственники украинских заключенных сообщают, что их близкие принимают участие в боевых действиях на Великобурлукском направлении в составе штурмовых подразделений ГПСУ», — пишет «Северный ветер».

«Донбасский партизан» передает, что на Волчанском плацдарме подразделения ВС РФ увеличили зону контроля до 900 метров, продолжая развитие наступательных действий.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«На Великобурлукском участке российские силы продвинулись до 500 метров, усиливая давление на позиции противника и расширяя зону присутствия», — добавил источник.

«Дневник десантника» напомнил, что недавно было нанесен удар «Герани-2» по депо в Лозовой: уничтожены мощности по ремонту локомотивов ВСУ.

«Ночью в Лозовой Харьковской области БПЛА „Герань-2“ нанес удар по ремонтному цеху локомотивного депо. В результате возник пожар лакокрасочных материалов, который уничтожил участок подготовки и окраски подвижного состава. Выгорели склады эмалей, грунтовок и органических растворителей, что вызвало интенсивное термическое поражение конструкций здания. Выведены из строя технологические посты ремонта: сварочные станции, компрессорные установки, системы пневмоинструмента и кабельные линии. Частично повреждено подъемное оборудование для тележек локомотивов», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

