12 апреля 2026 в 10:28

Наступление ВС РФ на Харьков 12 апреля: последние новости, ситуация, сводка

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 12 апреля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

«На Харьковском направлении анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Ахтырского района Сумской области на Харьковское направление переброшены подразделения 20-го полка РЭБ, 105-й ОБр ТерО и 40-й ОАБр. На Липцевском направлении без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал. На Волчанском направлении противник продолжает свозить мирных жителей Харьковской области предпенсионного возраста на принудительные работы по оборудованию позиций и противодроных сеток. В качестве рабочей силы командование ВСУ также использует работников системы ЖКХ Харькова, что привело к оттоку харьковских „коммунальщиков“ в западные и центральные районы Украины. Родственники украинских заключенных сообщают, что их близкие принимают участие в боевых действиях на Великобурлукском направлении в составе штурмовых подразделений ГПСУ», — пишет «Северный ветер».

«Донбасский партизан» передает, что на Волчанском плацдарме подразделения ВС РФ увеличили зону контроля до 900 метров, продолжая развитие наступательных действий.

«На Великобурлукском участке российские силы продвинулись до 500 метров, усиливая давление на позиции противника и расширяя зону присутствия», — добавил источник.

«Дневник десантника» напомнил, что недавно было нанесен удар «Герани-2» по депо в Лозовой: уничтожены мощности по ремонту локомотивов ВСУ.

«Ночью в Лозовой Харьковской области БПЛА „Герань-2“ нанес удар по ремонтному цеху локомотивного депо. В результате возник пожар лакокрасочных материалов, который уничтожил участок подготовки и окраски подвижного состава. Выгорели склады эмалей, грунтовок и органических растворителей, что вызвало интенсивное термическое поражение конструкций здания. Выведены из строя технологические посты ремонта: сварочные станции, компрессорные установки, системы пневмоинструмента и кабельные линии. Частично повреждено подъемное оборудование для тележек локомотивов», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Евгений Уткин
