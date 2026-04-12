Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 12 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 12 апреля

Силы ПВО сработали в Донецке во время объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия, сообщил корреспондент ТАСС.

В публикации говорится, что в небе была замечена работа противовоздушной обороны, сопровождаемая звуками взрывов. Оперативные службы сообщили, что ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников.

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Российским военным приказали прекратить огонь на всех фронтах, но быть готовыми к отражению атак. Позже Владимир Зеленский подтвердил, что Киев также согласен на временное прекращение огня. Однако первые нарушения режима тишины со стороны ВСУ начались еще вечером в субботу.

Кроме того, в ночь на воскресенье дрон Вооруженных сил Украины атаковал территорию Борисовского округа Белгородской области, пострадали два мирных жителя, написал в MAX губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, два человека пострадали в результате удара украинского дрона на участке дороги Зозули — Грузское. Мужчине диагностировали осколочные ранения спины. Женщина получила множественные осколочные ранения ног, плеча и спины. Пострадавших доставили в Борисовскую ЦРБ для оказания помощи.

Кроме того, жительница Суджи Курской области Галина Скобеева, которая была возвращена из украинского плена, рассказала, что российские военнослужащие защищали местных жителей и помогали им с первых дней вторжения ВСУ на территорию региона.

«Зашли ребята-штурмовики, у которых были свои цели и задачи. Но они нас не бросили, они пытались нас накормить. Вы не представляете, какой вкусный был первый бутерброд: колбаса вареная и копченая», — цитирует ТАСС женщину.

По ее словам, жителей приграничья также пытались атаковать танки ВСУ — тогда российские операторы дронов спасали курян, нагнав «рой» БПЛА на украинскую технику.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Средства ПВО сбили 99 украинских беспилотников в российских регионах за ночь с 10 на 11 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА уничтожили в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 10 апреля до 07:00 11 апреля мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Краснодарском крае силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. По версии канала, жителей Новороссийска потревожила серия взрывов, которая началась около двух часов ночи. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT уточнил, что сбито минимум два украинских дрона. Канал утверждает, что в небе над Черным морем были видны яркие вспышки. Местные жители также рассказали SHOT о характерных звуках, похожих на двигатель газонокосилки. По предварительным сведениям, в Славянском районе взрывы были слышны над одним из поселков. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

На Кубани эвакуировали часть хутора Трудобеликовского в Красноармейском районе после обнаружения боевой части упавшего беспилотника ВСУ, сообщил оперштаб Краснодарского края. По его информации, для жителей организовали пункт временного размещения в местном Доме культуры.

«В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района эвакуировали жителей нескольких домов из-за обнаружения фрагментов БПЛА с боевой частью, пострадавших нет. <…> Для эвакуированных жителей в местном Доме культуры открыли пункт временного размещения», — сказано в сообщении.

Трансформатор загорелся в Калужской области из-за атаки ВСУ, заявил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, пострадавших нет, электроэнергия подается в штатном режиме. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.

«В одном из населенных пунктов Людиновского муниципального округа в результате атаки БПЛА произошло возгорание одного трансформатора электроподстанции», — написал Шапша.

