Выборы в Венгрии: шансы Орбана, вмешательство ЕС, последствия для России

Сегодня, 12 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы. Каковы шансы на победу правящей партии «Фидес» во главе с действующим премьером Виктором Орбаном и оппозиционной «Тиса», возглавляемой Петером Мадьяром, как выборы повлияют на Россию и Украину?

Как обычно проходят парламентские выборы в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии проходят по смешанной системе. Граждане избирают 93 депутата по общенациональным партийным спискам. Места в парламенте распределяются пропорционально количеству голосов, отданных за каждую партию.

Еще 106 депутатов избираются по одномандатным округам по системе простого большинства. В каждом округе побеждает кандидат, набравший больше всех голосов. Главой правительства обычно становится лидер победившей партии.

Каковы шансы основных конкурентов на парламентских выборах в Венгрии

По информации журнала Politico, правящая венгерская партия «Фидес» рискует впервые за 16 лет потерпеть поражение на выборах. Ее основной соперник — партия «Тиса» под руководством Мадьяра — набирает 49% голосов по данным опросов общественности.

По данным издания, партия Виктора Орбана может получить 39% голосов.

Венгерский политолог и главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир в разговоре с Lenta.ru отметил, что различные социологические опросы дают противоречивые результаты, что делает шансы обоих лагерей примерно равными. Например, венгерская компания Alapjogokért Központ утверждает, что партия Орбана «Фидес» опережает своих соперников на 8% и может набрать 52% голосов.

Эксперт добавил, что обе политические силы находятся в равных условиях и исход выборов будет зависеть от множества разнообразных факторов.

«Шансы одинаковые, и многое зависит от явки — кто лучше мобилизует свой электорат? Орбан или его противники?» — отметил Штир.

Специалист также рассказал об особенности избирательной системы Венгрии и географическом разрыве между столицей и остальной территорией страны.

«Если судить по партийным спискам, то обе партии могут набрать по 45 процентов голосов. Поэтому все решится при избрании одномандатных депутатов. Многие говорят, что в Будапеште оппоненты Орбана возьмут две трети голосов. Но Венгрия — это не только столица. Вне Будапешта также много избирательных округов, и позиции „Фидес“ там очень сильны. В общей сумме здесь Орбан может получить более 60 процентов кресел, что дает шансы на его победу», — подчеркнул аналитик.

Также играет роль фактор поколений.

«Если мы посмотрим на венгров моложе 30 лет, то там популярность „Фидес“ равна лишь 10 процентам. Но если мы возьмем людей старше 45 лет, то там однозначно лидирует Орбан. Очень много нюансов, которые все решат», — пояснил Штир.

Он выразил сомнения, что выборы снимут напряженность в Венгрии. Если победит Орбан, оппозиция, вероятно, начнет протесты, заключил эксперт.

Штир заметил, что перед выборами развернулась масштабная кампания по вмешательству в венгерскую политику.

По его мнению, действия европейских политиков говорят о желании Евросоюза избавиться от Орбана под антироссийскими предлогами.

«Наши западные „союзники“ занимаются шпионажем, прослушивают венгерское руководство — это прямое вмешательство. Это попытка убрать Орбана, используя нарратив о якобы русском вмешательстве. Российская и украинская карты играют огромную роль», — заключил Штир.

Как выборы в Венгрии отразятся на России и Украине

Виктор Орбан, выступая на предвыборном митинге в Будапеште, заявил, что если его партия победит на парламентских выборах 12 апреля, Венгрия продолжит оказывать Украине только гуманитарную помощь и принимать беженцев. При этом страна не будет отправлять Киеву деньги и оружие, чтобы не затягивать конфликт с Россией.

По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, победа Орбана на выборах не гарантирует сохранение статус-кво в отношениях Будапешта и Москвы.

«Во время встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса и Орбана было подписано соглашение, по которому Венгрия обязуется приобрести у Штатов 500 тысяч тонн нефти на сумму около $500 млн. Речь идет о том, что Будапешту надо диверсифицировать источники покупки нефти и гарантировать, что он без нее не останется», — сказал политолог Юрий Светов.

Если глава кабмина Венгрии останется у власти, то ЕС все равно найдет возможность сотрудничать с ним и влиять на него, отметил Светов.

«Давайте вспомним: было принято 19 пакетов санкций против России. Орбан голосовал за все 19, только немного торговался, чтобы получить для себя какие-то преимущества (российский газ и так далее). Как только удовлетворяли его требование, он голосовал», — сказал политолог.

При этом политологи считают, что в случае победы Мадьяра на выборах Венгрия пересмотрит отношения с Россией.

По словам доцента Финансового университета политолога Вадима Трухачева, оппозиционер плохо относится к РФ.

По его словам, у Москвы и Будапешта непростая история взаимоотношений. «В случае победы Мадьяра Венгрия будет больше следовать общей политике ЕС и НАТО, а также разорвет отношения с Россией», — заявил политолог.

Политолог из Чехии Иржи Юст отмечает, что изменения в венгерской политике в случае победы партии «Тиса» не будут столь резкими. «Совершенно очевидно то, что Мадьяр будет следовать европейской политике по поддержке Украины и снимет вето на €90 млрд для этой страны», — подчеркнул политолог.

