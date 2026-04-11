На Кубани эвакуировали часть хутора после атаки ВСУ Часть хутора Трудобеликовского на Кубани эвакуировали из-за обломков БПЛА

На Кубани эвакуировали часть хутора Трудобеликовского в Красноармейском районе после обнаружения боевой части упавшего беспилотника ВСУ, сообщил оперштаб Краснодарского края. По его информации, для жителей организовали пункт временного размещения в местном Доме культуры.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске обломки беспилотников ВСУ причинили ущерб двум многоквартирным домам и одному частному строению. По предоставленным данным, никто не пострадал. Кроме того, обломки БПЛА упали на территорию склада одного из местных предприятий, что привело к возгоранию.

Также сообщалось, что в Волгоградской области при атаке беспилотников погиб человек. В Светлоярском районе произошел пожар из-за возгорания емкости с нефтепродуктами. В Суровикинском районе повреждения получили 13 домов, а также линия электропередачи и газопровод.