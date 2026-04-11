11 апреля 2026 в 02:57

SHOT: взрывы прогремели в Краснодарском крае

SHOT: силы ПВО сбили минимум два беспилотника в небе над Новороссийском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что в Краснодарском крае силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. По версии канала, жителей Новороссийска потревожила серия взрывов, которая началась около четверти часа назад и продолжается до сих пор. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT уточнил, что сбито уже минимум два украинских дрона. Канал утверждает, что в небе над Черным морем видны яркие вспышки — работает российская ПВО.

Местные жители также рассказали SHOT о характерных звуках, похожих на двигатель газонокосилки. По предварительным сведениям канала, в Славянском районе взрывы слышны над одним из поселков. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что средства ПВО с 08:00 мск до 20:00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа. В пресс-службе Минобороны России указали, что это произошло над территориями Курской области и Республики Крым. Всего за неделю российские силы ПВО успешно ликвидировали 2411 беспилотников. В дополнение к этому были нейтрализованы 54 корректируемые авиабомбы, шесть управляемых ракет «Нептун».

