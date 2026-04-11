Трансформатор загорелся в российском регионе из-за атаки ВСУ

Шапша: трансформатор загорелся в Калужской области из-за атаки ВСУ

Трансформатор загорелся в Калужской области из-за атаки ВСУ, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, электроэнергия подается в штатном режиме. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.

В одном из населенных пунктов Людиновского муниципального округа в результате атаки БПЛА произошло возгорание одного трансформатора электроподстанции, — написал Шапша.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО сбили 99 украинских беспилотников в российских регионах за ночь. По информации ведомства, БПЛА уничтожили в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской и Курской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали Грайворонский и Белгородский округ. Он отметил, что ранены пять человек. В частности, в Грайвороне пострадали двое мужчин, у одного травма грудной клетки, у другого — множественные осколочные ранения ног.

