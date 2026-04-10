ВСУ устроили атаку на мирных жителей Белгородской области Гладков: пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ под Белгородом

Вооруженные силы Украины атаковали Грайворонский и Белгородский округа Белгородской области, заявил в канале в МАХ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ранены пять человек.

По словам губернатора, в Грайвороне пострадали двое мужчин, у одного травма грудной клетки, у другого — множественные осколочные ранения ног. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Ранее в Следственном комитете предположили, что ВСУ могли использовать для удара по кладбищу во время похоронной процессии в Донецке беспилотники производства США. На месте происшествия найдены обломки, напоминающие фрагменты БПЛА.

До этого Гладков сообщил, что при очередной атаке Вооруженных сил Украины в Белгородской области погибла мирная жительница. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Также сообщалось, что более 50 украинских БПЛА уничтожили над Ростовской областью. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, при падении обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме — его хозяйке окажут помощь в ликвидации последствий.