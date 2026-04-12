Гибель гражданских, 1971 нарушение перемирия: как ВСУ атакуют РФ 12 апреля

По данным Минобороны РФ, с 11 по 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение пасхального перемирия со стороны Украины. Накануне мужчина и женщина погибли при обстреле города Шебекино в Белгородской области. Подробности — в материале NEWS.ru.

Минобороны России зафиксировало 1971 нарушение пасхального перемирия

С 11 по 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение пасхального перемирия со стороны Украины, сообщило Министерство обороны России. По информации ведомства, за 16 часов ВСУ несколько раз попытались продвинуться к российским позициям, били беспилотниками и реактивными системами залпового огня, танками и минометами, сбрасывали боеприпасы с дронов: всего 258 обстрелов, 375 сбросов и 1239 ударов FPV-дронами.

«Всего в период с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным министерства, украинские войска трижды атаковали российские позиции в селах Гай и Отрадное в Днепропетровской области, четырежды — позиции в районах Кондратовки, Новой Сечи в Сумской области и села Каленики в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем были нанесены удары беспилотниками по Курской и Белгородской областям, в результате которых пострадали мирные жители, в том числе ребенок.

Тела супругов обнаружили в Белгородчине во время пасхального перемирия

Мужчина и женщина погибли при обстреле города Шебекино в Белгородской области 11 апреля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Тела супругов нашли утром 12 апреля на территории частного дома. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Сегодня утром на территории частного домовладения обнаружены тела мужчины и женщины — супругов, которые погибли в результате обстрела города, произошедшего вчера в районе 15 часов», — написал он.

В Борисовском округе Белгородской области украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому автомобилю. Жертвами атаки стали двое мирных жителей — мужчина и женщина, находившиеся рядом с машиной на участке дороги Зозули — Грузское, сообщил в своих социальных сетях глава региона Вячеслав Гладков. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«У мужчины — осколочные ранения спины, у женщины — множественные осколочные ранения плеча, спины и ног», — уточнил губернатор.

Пострадавшие были оперативно доставлены в Борисовскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую помощь. Для дальнейшего лечения бригада скорой медицинской помощи транспортирует их в городскую больницу № 2 Белгорода. Информация о других последствиях в данный момент уточняется.

Специалисты разминировали боевую часть найденного в хуторе Трудобеликовском БПЛА

В Краснодарском крае специалисты обезвредили боевую часть беспилотного летательного аппарата, обнаруженного на одной из улиц хутора Трудобеликовского Красноармейского района. Операция по разминированию успешно завершена, сообщил оперштаб региона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Все это время для жителей был развернут пункт временного размещения в местном доме культуры. После того как угроза была устранена, люди смогли вернуться в свои дома.

«Специалисты завершили разминирование боевой части БПЛА, обнаруженного на одной из улиц хутора Трудобеликовского Красноармейского района. Жители вернулись в свои дома. Для них в течение дня в местном Доме культуры работал пункт временного размещения», — говорится в публикации.

Два человека погибли и семь пострадали в результате агрессии ВСУ в ДНР

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, написал глава региона Денис Пушилин в своих социальных сетях. Жертвами удара стали двое мирных жителей — супруги 1970 и 1977 года рождения. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В Ясиноватой в результате атаки ударных БПЛА ВФУ погибла семейная пара: женщина 1970 г. р. и мужчина 1977 г. р. Глубоко соболезную родным и близким погибших», — уточнил он.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще семь человек. Среди пострадавших — женщины 1941, 1967 и 1994 года рождения, а также мужчины 1961, 1970, 1981 и 1988 года рождения. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены четыре жилых дома.

ВСУ ударили по Новой Каховке во время пасхального перемирия

Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие, предложенное Москвой, и ударили дронами по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов. В посте говорится, что ранения получил один мирный житель. По словам Оганесова, также было обнаружено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек», — написал он.

Читайте также:

«Внезапный удар»: военэксперт о словах Сырского про решающее сражение с РФ

«Пожарная команда»: военэксперт о приезде Сырского в Константиновку

«Пора надавать»: депутат призвал ответить на удар ВСУ по Новороссийску

«Спастись невозможно»: военэксперт о рассредоточении полигонов ВСУ