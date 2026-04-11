11 апреля 2026 в 22:19

Семейная пара погибла при атаке ВСУ на ДНР

Пушилин: два человека погибли и семь пострадали в результате агрессии ВСУ в ДНР

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, написал глава региона Денис Пушилин в своих социальных сетях. Жертвами удара стали двое мирных жителей — супруги 1970 и 1977 годов рождения.

В Ясиноватой в результате атаки ударных БПЛА ВФУ погибла семейная пара: женщина 1970 г. р. и мужчина 1977 г. р. Глубоко соболезную родным и близким погибших, — уточнил он.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще семь человек. Среди пострадавших — женщины 1941, 1967 и 1994 годов рождения, а также мужчины 1961, 1970, 1981 и 1988 годов рождения. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены четыре жилых дома.

Ранее сообщалось, что два человека получили ранения средней степени тяжести в результате удара Вооруженных сил Украины по кладбищу в Донецке. Пресс-служба Минздрава ДНР отмечала, что пострадавших девушек оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

До этого крупный украинский пункт управления БПЛА в Константиновке (ДНР) был ликвидирован антитеррористическим подразделением «Горыныч» регионального управления ФСБ России. Враг задействовал его для атак на Горловку и Дзержинск.

Симоньян раскрыла, после чего Кеосаян впал в кому
Частица пасхального Благодатного огня прибыла в Москву
«Это эстафета»: Хабенский отказался считать себя преемником Табакова в МХТ
Люди вернулись в свои дома после работы саперов на Кубани
Роднина встала на защиту раскритиковавшей Трампа дочери
Баканов сообщил о масштабных инвестициях в новый проект Роскосмоса
Трогательный пост с дочерью Machine Gun Kelly взбесил Меган Фокс
«Миссия по полной очистке»: американские эсминцы вошли в Персидский залив
Путин назвал большим событием запуск Роскосмосом спутников связи
Путин поздравил нового президента Ирака
Макрон предложил Ирану помощь в Ормузском проливе
Полиция застрелила «Люцифера» с мачете, нападавшего на пассажиров метро
Трампа назвали главной жертвой срыва мирного соглашения с Ираном
Полсотни пожарных тушили загоревшийся склад в Калининграде
Иранскую сторону не устроили требования США во время переговоров
Российские ученые сделали титан в пять раз прочнее
Баканов рассказал о первом новом ракетоносителе РФ с 2014 года
В больницах Владикавказа увеличилось число пострадавших после взрыва
Появились неожиданные версии пропажи дочери российской пианистки
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
