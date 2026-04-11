Семейная пара погибла при атаке ВСУ на ДНР Пушилин: два человека погибли и семь пострадали в результате агрессии ВСУ в ДНР

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, написал глава региона Денис Пушилин в своих социальных сетях. Жертвами удара стали двое мирных жителей — супруги 1970 и 1977 годов рождения.

В Ясиноватой в результате атаки ударных БПЛА ВФУ погибла семейная пара: женщина 1970 г. р. и мужчина 1977 г. р. Глубоко соболезную родным и близким погибших, — уточнил он.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще семь человек. Среди пострадавших — женщины 1941, 1967 и 1994 годов рождения, а также мужчины 1961, 1970, 1981 и 1988 годов рождения. Всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Повреждены четыре жилых дома.

Ранее сообщалось, что два человека получили ранения средней степени тяжести в результате удара Вооруженных сил Украины по кладбищу в Донецке. Пресс-служба Минздрава ДНР отмечала, что пострадавших девушек оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

До этого крупный украинский пункт управления БПЛА в Константиновке (ДНР) был ликвидирован антитеррористическим подразделением «Горыныч» регионального управления ФСБ России. Враг задействовал его для атак на Горловку и Дзержинск.