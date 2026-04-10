10 апреля 2026 в 07:59

«Горыныч» ударил по украинскому пункту управления БПЛА в Константиновке

Подразделение «Горыныч» ударило по пункту управления БПЛА ВСУ в Константиновке

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Крупный украинский пункт управления БПЛА в Константиновке (ДНР) был ликвидирован антитеррористическим подразделением «Горыныч» регионального управления ФСБ России, передает пресс-служба ведомства. По информации РИА Новости, враг задействовал его для атак на Горловку и Дзержинск.

Операторы «Горыныча» выявили крупный пункт управления вражескими беспилотниками, уничтожили находящихся в нем операторов БПЛА и четыре ретранслятора, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ подавили восстание насильно мобилизованных под Чугуевом: поднявшие бунт были убиты. По словам источника в силовых структурах РФ, высшее командование не знает о случившемся. Родственники убитых получили документы с указанием естественных причин смерти и их изуродованные тела.

Также стало известно,что на кладбищах Украины почти не осталось мест для захоронения погибших солдат ВСУ. Как рассказал немецкий журналист Штеффен Шварцкопф, ситуация в стране достигла критической отметки. Армия бывшей советской республики ежедневно теряет большое количество бойцов, и масштаб потерь невозможно скрыть.

Россия
ДНР
ФСБ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британец стал отцом после ампутации половины полового органа
Центробанк отозвал лицензию у «Банка РМП»
В РПЦ объяснили, почему нельзя искать счастье в деньгах и славе
Раскрыты последствия атаки БПЛА на Волгоградскую область
Москалькова представит в ООН доказательства пыток российских военнопленных
Куба отдаст российским компаниям управление промышленными производствами
Комик Оганисян пожаловался на безденежье после отъезда из России
Актриса Климова покинула Россию с младшей дочерью от Гелы Месхи
Верховный лидер Ирана обратился к странам Персидского залива
Врачи вырезали у женщины опухоль размером с младенца
Терапевт дала простой совет, как сохранить здоровье почек
Безвозвратные потери ВСУ, «убитые» танки: новости СВО к утру 10 апреля
Сорвали ракетную атаку и поразили живую силу: успехи ВС РФ к утру 10 апреля
Власти на Камчатке пообещали не бросать родственников погибших туристов
В РПЦ ответили, грешно ли пить алкоголь на Пасху
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 апреля: инфографика
Россиянам рассказали, чем может обернуться курение на балконе
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 151 БПЛА
Уголовное дело возбудили на Камчатке после гибели двух туристов
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

