«Горыныч» ударил по украинскому пункту управления БПЛА в Константиновке Подразделение «Горыныч» ударило по пункту управления БПЛА ВСУ в Константиновке

Крупный украинский пункт управления БПЛА в Константиновке (ДНР) был ликвидирован антитеррористическим подразделением «Горыныч» регионального управления ФСБ России, передает пресс-служба ведомства. По информации РИА Новости, враг задействовал его для атак на Горловку и Дзержинск.

Операторы «Горыныча» выявили крупный пункт управления вражескими беспилотниками, уничтожили находящихся в нем операторов БПЛА и четыре ретранслятора, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ подавили восстание насильно мобилизованных под Чугуевом: поднявшие бунт были убиты. По словам источника в силовых структурах РФ, высшее командование не знает о случившемся. Родственники убитых получили документы с указанием естественных причин смерти и их изуродованные тела.

Также стало известно,что на кладбищах Украины почти не осталось мест для захоронения погибших солдат ВСУ. Как рассказал немецкий журналист Штеффен Шварцкопф, ситуация в стране достигла критической отметки. Армия бывшей советской республики ежедневно теряет большое количество бойцов, и масштаб потерь невозможно скрыть.